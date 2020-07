श्रीनगर (पीटीआई / एएनआई)। जम्मू-कश्मीर में शनिवार को श्रीनगर के बाहरी इलाके में भारतीय सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में आतंकवादियों की मुठभेड़ जारी है। इस संबंध में जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय सुरक्षाबलों को सुबह रणबीरगढ़ क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट प्राप्त हुआ था। इसके बाद सुरक्षाबलों द्वारा पूरे इलाके की घेरा बंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दाैरान आतंकवादियों ने खुद को चारों ओर से घिरा देखकर गोलीबारी की शुरुआत कर दी। ऐसे में भारतीय सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभालते हुए आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारा गए हैं। मारे गए आतंकवादी की पहचान और वह किस समूह के हैं इसका पता लगाया जा रहा है।

Two terrorists have been neutralised in the encounter in Ranbirgarh. Search operation underway. The identity of the terrorists can not be confirmed for now: Nilesh Mishra, Army 10 Sector Commander #JammuandKashmir https://t.co/kjG1Kx8wZQ pic.twitter.com/VGHeCNCNp7