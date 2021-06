नई दिल्ली (एएनआई)। बॉलीवुड हस्तियों ने महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह के निधन पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। 91 वर्षीय मिल्खा का शुक्रवार रात 11:30 बजे चंडीगढ़ में निधन हो गया। वह मई में कोरोना पाॅजिटिव पाए गए थे। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर लीजेंड के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और लिखा, "#MilkhaSingh जी के निधन के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ। एक ऐसा किरदार जो मुझे हमेशा के लिए ऑन-स्क्रीन नहीं निभाने का अफसोस है! ओम शांति, सर।"

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास ने भी पूर्व एथलीट के निधन पर शोक व्यक्त किया और याद किया कि कैसे उनकी आभा ने उनकी पहली मुलाकात को खास बना दिया। प्रियंका ट्वीट करती हैं, "आपने हमारी पहली मुलाकात को इतना खास बना दिया। मैं आपकी उत्कृष्टता से प्रेरित हूं, आपकी विनम्रता से प्रभावित हूं, हमारे देश में आपके योगदान से प्रभावित हूं। ओम शांति #मिल्खा जी।'

मेगास्टार शाहरुख खान ने भी ट्विटर पर मिल्खा सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और लिखा, "द फ्लाइंग सिख अब व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नहीं हो सकते है, लेकिन उनकी उपस्थिति हमेशा महसूस की जाएगी और उनकी विरासत बेजोड़ रहेगी। मेरे लिए एक प्रेरणा .. लाखों लोगों के लिए प्रेरणा। मिल्खा सिंह सर को शांति दें।"

The Flying Sikh may no longer be with us in person but his presence will always be felt and his legacy will remain unmatched... An inspiration to me... an inspiration to millions. Rest in Peace Milkha Singh sir. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 18, 2021

तापसी पन्नू भी भारत के 'फ्लाइंग सिंह' के निधन की दुखद खबर से स्तब्ध रह गई हैं, जैसा कि उन्होंने लिखा, "और वह चले गए।"

And he flew away 💔 — taapsee pannu (@taapsee) June 18, 2021

प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और ट्वीट किया, "श्री मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया है, जिन्होंने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया और अनगिनत भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान था। उनके व्यक्तित्व ने उन्हें लाखों लोगों का प्रिय बनाया। उनके निधन से व्यथित हूं।" पीएम मोदी ने एक और ट्वीट किया, 'मैंने कुछ दिन पहले ही श्री मिल्खा सिंह जी से बात की थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी बातचीत होगी। कई नवोदित एथलीटों को उनकी जीवन यात्रा से ताकत मिलेगी। उनके परिवार और दुनिया भर में कई प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।'

In the passing away of Shri Milkha Singh Ji, we have lost a colossal sportsperson, who captured the nation&यs imagination and had a special place in the hearts of countless Indians. His inspiring personality endeared himself to millions. Anguished by his passing away. pic.twitter.com/h99RNbXI28 — Narendra Modi (@narendramodi) June 18, 2021

परिवार ने दी थी जानकारी

इससे पहले आज शोक संतप्त परिवार ने एक बयान में पूर्व भारतीय धावक, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, के निधन की जानकारी दी। परिवार ने कहा, "बहुत दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। उन्होंने बहुत संघर्ष किया लेकिन भगवान के अपने तरीके हैं और शायद यह सच्चा प्यार और साथ था कि हमारी मां निर्मल जी और अब पिताजी दोनों का निधन हो गया है।'

ऐसा करने वाले एकमात्र एथलीट

महान एथलीट चार बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन हैं। वह अभी भी एशियाई और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र भारतीय एथलीट हैं। उनकी खेल उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उनके परिवार में एक बेटा और तीन बेटियां हैं। उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह भी एक प्रसिद्ध गोल्फर हैं। सिंह की पत्नी और भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान, निर्मल मिल्खा सिंह का 13 जून को निधन हो गया था।