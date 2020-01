कानपुर। Nirbhaya Case देश को झकझोर कर रख देने वाले 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में अब दोषी पवन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आज दोषी पवन कुमार की विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई होगी। पवन का दावा है कि जिस समय उसने यह अपराध किया था उस समय वह नाबालिग था और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके इस तथ्य की अनदेखी की है।

Supreme Court to hear today the Special Leave Petition (SLP) filed by Pawan Kumar Gupta, one of the convicts in 2012 Delhi gang-rape case. Pawan has claimed that he was a juvenile at the time of crime, and the Delhi High Court had ignored this fact. pic.twitter.com/7P0ohbBok3



रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी

वहीं पवन की इस याचिका को लेकर पीड़िता की मां आशा देवी का कहना है कि यह सब फांसी को टालने के तरीका है। पवन की याचिका 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई थी। रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। वह सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए ऐसा कर रहा है लेकिन अदालत को इस पर ध्यान देना चाहिए। आशा देवी कहा कहना है कि मामले किे सभी दोषियों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे ही फांसी दी जानी चाहिए।

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: It is just a tactic to delay the execution. His petition was cancelled in 2013 by SC. Review petition was also dismissed by the court. He's doing it just to waste time. But all the convicts must be executed on 1 Feb only. https://t.co/NdTEstgtqE pic.twitter.com/qoxy3pyb1D