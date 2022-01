नई दिल्ली (एएनआई)। हर सफल व्यक्ति के पीछे शिक्षकों के अथक प्रयास होते हैं। कथक के दिग्गज पंडित बिरजू महाराज ने एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नेने के जीवन में उस गुरु की भूमिका निभाई थी। पंडित बिरजू महाराज के निधन के बारे में जानने के बाद, माधुरी ने सोमवार को ट्विटर पर उनके साथ अपने संबंधों के बारे में बात लिखी। माधुरी ने लिखा, "वह एक लीजेंड थे, लेकिन उनके पास बच्चों जैसी मासूमियत भी थी। वह मेरे गुरु थे, लेकिन मेरे दोस्त भी थे। उन्होंने मुझे डांस और अभिनय की बारीकियां सिखाईं, लेकिन अपने मजाकिया किस्सों पर मुझे खूब हंसाते भी थे।"

He was a legend but had a child like innocence. He was my guru but also my friend. He taught me the intricacies of dance and Abhinay but never failed to make me laugh at his funny anecdotes. pic.twitter.com/KfcqravsXX