कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर लोग काफी चिंतित है। ऐसे में तीसरी लहर से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टीकाकरण को लेकर कहा कि हमने लगभग 100 स्कूलों में टीकाकरण की व्यवस्था की है, आने वाले समय में ये बढ़ाकर 250-300 स्कूलों में कर देंगे। आज दिल्ली में रोज करीब एक लाख वैक्सीन लग रही हैं, 50,000 वैक्सीन 45 साल से कम उम्र के लोगों और 50,000 वैक्सीन 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लग रही हैं।

To complete vaccination within 3 months, we need to vaccinate 3 lakh people every day. Currently, we are inoculating 1 lakh people in a day. I request Central government to ensure adequate availability of vaccines to Delhi: CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/sc02myQpeE May 8, 2021

सीएम केजरीवाल के मुताबिक आज वैक्सीन की बहुत कमी है, अगर हमें पर्याप्त वैक्सीन मिल जाए तो हम तीन महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करना चाहते हैं। दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के 1.5 करोड़ लोग हैं तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। दिल्ली सरकार को अब तक कुल 40 लाख वैक्सीन मिली है। अगले 3 महीने के लिए हमें 80-85 लाख वैक्सीन हर महीने चाहिए। हम आज रोज एक लाख वैक्सीन लगा रहे हैं, हमें हर रोज 3 लाख वैक्सीन लगानी होगी।

We're especially worried about children because they can't be vaccinated now. I appeal to experts & the central govt to bring vaccines for children as soon as possible. We have 5-6 days of vaccine left in Delhi, vaccination is going on in full swing: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/IsGvGvIv53 — ANI (@ANI) May 8, 2021

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बड़े आराम से अपनी कैपेसिटी 3 लाख वैक्सीन की कर सकते हैं। केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमें उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। मेरी सभी विशेषज्ञों और केंद्र सरकार से अपील है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जल्द किसी वैक्सीन का इंतजाम किया जाए। उनके लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। सीएम ने यह भी कहा कि आज दिल्ली में हमारे पास 5-6 दिन की वैक्सीन बची है।