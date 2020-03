कानपुर। PM Modi signs off: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि उनके जीवन को प्रेरित करने वाली महिलाओं में से कुछ को ये मौका मिलेगा कि वे इंटरनेशनल वोमेनंस डे पर पीएम के सोशल मीडिया अकाउंटस पर अपनी जीवन यात्रा साझा करेंगी। इस क्रम में सात महिलाओं को सलेक्ट किया गया और वे आज सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से देश की जनता से बातचीत करेंगी। अब घोषणा के मुताबिक आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मोदी जी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं के हवाले कर दिया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है स्नेहा मोहन दास जिन्होंने ट्विटर पर सबसे पहले ट्वीट किया।

You heard of food for thought. Now, it is time for action and a better future for our poor.



Hello, I am @snehamohandoss. Inspired by my mother, who instilled the habit of feeding the homeless, I started this initiative called Foodbank India. #SheInspiresUs pic.twitter.com/yHBb3ZaI8n