नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी 56 वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा, हमारे पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। नेहरू ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रख्यात नेता के रूप में उभरे थे। प्रधानमंत्री के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

महान सपूत को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अपने ग्रैंडफादर को याद करते हुए एक ट्वीट भी किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी, आधुनिक भारत के वास्तुकार और हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। एक दूरदर्शी शख्स के रूप में उन्होंने ऐसे विश्वस्तरीय संस्थान दिए जो समय के साथ काम आ सके। ऐसे में मैं भारत के इस महान सपूत को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

Pandit Jawaharlal Nehru Ji was a brave freedom fighter, the architect of modern India & our first PM. A visionary, he is immortalised in the world class institutions he inspired, that have stood the test of time.



On his death anniversary, my tribute to this great son of India. pic.twitter.com/ZNUF4ksiDF