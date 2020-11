नई दिल्ली (एएनआई)। बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश समेत अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में भी भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत की सराहना की और पार्टी में विश्वास जताने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। वहीं मध्य प्रदेश उपचुनावों में 28 में से 19 सीटों पर भाजपा की जीत पर, उन्होंने पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश की जनता ने आज राज्य में स्थिर और मजबूत सरकार सुनिश्चित कर दी है। बीजेपी पर पुन विश्वास और आशीर्वाद के लिए मैं मध्य प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। इन परिणामों के बाद शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की विकास यात्रा अब और तेज गति से आगे बढ़ेगी।

In Uttar Pradesh, the pro-people policies of the Centre and UP Government under @myogiadityanath Ji have endeared our party to the citizens. They have given unequivocal support to the BJP, for which I express gratitude. I also appreciate the good work of the @BJP4UP Unit. November 10, 2020

वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 में से 6 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की जहां 3 नवंबर को मतदान हुआ था। इसके भी पीएम माेदी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भाजपा पर विश्वास जताने के लिए मैं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। ये नतीजे दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तेजी से अग्रसर है। उपचुनाव के नतीजे यूपी सरकार के प्रयासों को और ऊर्जा देंगे।

Bond between the people of Gujarat & BJP is unbreakable! This affection is again seen in the 8 by-polls where @BJP4Gujarat made a clean sweep. I thank the people of Gujarat for the support. I appreciate the work of the local unit and the state government under @vijayrupanibjp Ji. — Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2020

गुजरात उपचुनावों में भी पार्टी ने सभी 8 सीटों पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात और भाजपा के लोगों के बीच बंधन अटूट है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मैं गुजरात के लोगों को समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं स्थानीय इकाई के काम की सराहना करता हूं। पीएम माेदी ने मोदी ने मणिपुर के लोगों को एक बार फिर भाजपा के विकास के एजेंडे में विश्वास करने के लिए धन्यवाद दिया।

मणिपुर में, बीजेपी ने 5 में से 4 सीटें जीतीं जो इस महीने उपचुनावों में गईं। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के डबक में भाजपा की जीत ऐतिहासिक और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि राजाराजेश्वरिनगर और सिरा में भाजपा की चुनाव जीत मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के सुधार के एजेंडे में लोगों की अटूट आस्था की पुष्टि करती है। बीजेपी ने कर्नाटक में उपचुनावों में दोनों सीटें जीतीं।