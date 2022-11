नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले में सभी नए नियुक्तियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल ऑनलाइन अभिविन्यास पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर 71,056 नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दाैरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में नए नियुक्त लोगों से कहा कि देश की बाकी जनता के सामने, जो इस नई जिम्मेदारी को उठाने जा रहे हैं, उन्हें एक तरह से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

In front of the rest of the people of the country, all of you who are going to shoulder this new responsibility, are being appointed as a representative of the Central Government in a way: Prime Minister Narendra Modi at Rozgar Mela pic.twitter.com/dwJL6GHgZS