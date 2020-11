नई दिल्ली (एएनआई)। Diwali 2020: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते वर्षों की तरह इस बार भी शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला में सैनिकों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे हैं। इस दाैरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मां भारती की सेवा और सुरक्षा में 24 घंटे डटे रहने वाले आप सभी वीरों को मेरी और 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दिवाली की बधाई। आप हैं तो देश है, देश के लोगों की खुशियां हैं, देश के ये त्योहार हैं। आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। आपके चेहरों की रौनक देखता हूं, आपके चेहरे की खुशियां देखता हूं, तो मुझे भी अनेक गुना खुशी होती है। इस दाैरान उनके साथ रक्षा स्टाफ के प्रमुख, बिपिन रावत, सेना प्रमुख एमएम नरवाने और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक राकेश अस्थाना भी उपस्थित है।

#WATCH : Whenever history on the excellence of soldiers will be written and read, the Battle of Longewala will be remembered: PM Narendra Modi in Jaisalmer, #Rajasthan pic.twitter.com/d6KSUw7bzZ

Be it the peaks of the Himalayas, the stretch of desert, dense forests or the depths of seas - your valour has always triumphed in every challenge: PM Narendra Modi in Jaisalmer pic.twitter.com/FQkbD0XtSD