अयोध्या (एएनआई)। Deepotsav In Ayodhya उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दिवाली की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया है। इस आयोजन में शिरकत करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा-अर्चनाकी। इसके अलावा राम की पैड़ी पर आरती की। राम की पैड़ी को घाटों पर 5.51 लाख मिट्टी के दीपों से सजाया गया था और राम लला के 'दरबार' को चित्रित किया गया था। इस दाैरान अयोध्या पूरी तरह से प्रकाश से जगमगा रही थी। वहीं भक्तों ने इस अवसर पर राम, सीता और लक्ष्मण के रूप में तैयार किए गए कलाकारों से प्रार्थना की। चारो ओर श्रीराम नाम के जयरकारे गूंज रहे थे। दीपोत्सव के अवसर पर सरयू नदी के किनारे एक रंगीन लेजर शो किया गया। इस दाैरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बटन दबाकर वर्चुअल दीपोत्सव वेब पोर्टल का शुभारंभ किया जिससे श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल हो सकें।

Chief Minister Yogi Adityanath lights lamp at Ram ki Paidi as 'Deepotsava' celebrations are underway in Ayodhya.



5.51 lakhs earthen lamps to be lit on the bank of River Saryu today. #Diwali pic.twitter.com/yWQyBjF8JE November 13, 2020

दीपोत्सव समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण की पहल करके दुनिया भर के भक्तों की इच्छा पूरी की है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के दौरान भी राम मंदिर का निर्माण संभव किया है। अयोध्या के सपने को पूरा करने के लिए हम उनके आभारी हैं। कई पीढ़ियों से, सभी के मन में एक ही इच्छा थी कि, अगर वे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को देख सकते हैं, तो उनका जन्म और जीवन धन्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण यह सपना सच हो गया है।

We have celebrated Deepotsav following all #COVID19 guidelines, we must follow the same during the construction of Ram Mandir. Let us pledge to observe &do gaj ki doori, mask hai zaroori&य during this #Diwali: CM Yogi Adityanath in Ayodhya pic.twitter.com/EAMlnL31OS — ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बावजूद यहां उपस्थित और वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले भगवान श्री राम के सभी भक्तों का मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये दीपोत्सव उस समय आया है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है । सीएम योगी ने कहा कि आयोजन हम आपसी संवाद और समन्वय से कर सकते हैं और ये पूरा आयोजन इसकी एक मिसाल है। लेकिन हमें याद रखना होगा, इस बार हमने वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए बहुत सावधानियां रखी हैं ।