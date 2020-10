नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा 'देह वीचवा करणी' का विमोचन किया। पीएम ने कहा कि डॉक्टर बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन आज भले हुआ हो लेकिन उनके जीवन की कथाएं महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में मिलेंगी। डाॅक्टर बालासाहेब विखे पाटिल ने कई बार लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। इसके अलावा गांव गरीब के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, उनका योगदान हो, महाराष्ट्र में कॉपरेटिव की सफलता का उनका प्रयास हो। यह सब आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देगें। इसलिए बालासाहेब विखे पाटिल के जीवन पर ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है।

Prime Minister Narendra Modi releases autobiography of Dr. Balasaheb Vikhe Patil & renames Pravara Rural Education Society as &Loknete Dr. Balasaheb Vikhe Patil Pravara Rural Education Society&य, via video conferencing. Maharashtra CM Uddhav Thackeray also present for the event. pic.twitter.com/nNXiSgcAr1

Whether it is Dr. Balasaheb Vikhe Patil's contribution towards development and education for villages and poor or his efforts towards the success of cooperatives in Maharashtra, his work will inspire generations to come: Prime Minister Narendra Modi https://t.co/fR1BQ2BZp3 pic.twitter.com/W5GF5TZUnl