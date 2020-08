नई दिल्ली (एएनआई)। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में NEET और जेईई JEE की परीक्षा कराए जाने को लेकर तमाम स्टूडेंट व पैरेंट्स विरोध कर रहे हैं। इसके साथ राजनीतिक गलियों में भी सियात गर्माती जा रही है। इस क्र में बुधवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने जुबानी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश में जमीनी हालात के लिए अपनी आंखें बंद कर ली हैं और 28 लाख छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए मजबूर किया है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को NEET और JEE परीक्षा स्थगित करनी चाहिए या उन्हें परीक्षा आयोजित करने का एक वैकल्पिक तरीका खोजना चाहिए।

I think the Central Govt should postpone the NEET and JEE exams or they should find an alternative way of conducting the exams. Examination system across the world is evolving, there are 1000 alternate ways to conduct exams: Delhi Deputy CM & Education Minister Manish Sisodia pic.twitter.com/qU70FJgy8M