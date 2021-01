नई दिल्ली (एएनआई)। देश में आज स्वामी विवेकानंद की 158 वीं जयंती मनाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विवेकानंद जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, मेरी जयंती पर स्वामी विवेकानंद को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा, विशेष रूप से युवाओं के लिए, उन्होंने भारत की आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जीवित किया और इसे वैश्विक क्षेत्र में केंद्र स्तर पर लाएं।। उनकी शिक्षाएं हम सभी को प्रेरित करती रहती हैं।

My humble tributes to Swami Vivekananda on his birth anniversary. An inspiration for entire humanity, for the youth in particular, he revitalized India's spiritual heritage and brought it centrestage at the global arena. His teachings continue to inspire all of us.