कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। पीएसएल 2021 के बचे हुए मैच अब अबूधाबी में होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को वहां टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए अमीरात से परमीशन मिल गई है। पीएसएल प्रबंधन अब अपनी छह फ्रेंचाइजी से लॉजिस्टिक्स पर फिर से काम करने और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बात करेगी। क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम खान ने एक बयान में कहा, "हम इस विकास से खुश हैं क्योंकि अबू धाबी में बचे हुए पीएसएल 6 मैचों के आयोजन में आने वाली बाधाओं को दूर कर लिया गया है।"

पीसीबी को मिला ग्रीन सिग्नल

वसीम खान ने आगे कहा, 'हम यूएई सरकार, राष्ट्रीय आपातकालीन संकट और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अमीरात क्रिकेट बोर्ड और अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल के आभारी हैं कि सभी अंतिम बाधाओं को दूर करने में उनका पूरा सहयोग मिला है। पीसीबी, टीम के मालिकों के परामर्श से, अब सभी आयोजन-संबंधी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम करेगा, इसकी डिटेल जल्द ही शेयर की जाएगी।" बता दें पीएसएल को लेकर बीते दो दिनों से काफी अटकलें लगाई जा रही थी। अगर पीसीबी को आज तक अबू धाबी से आवश्यक मंजूरी नहीं मिलती तो लीग को स्थगित करना तय था। मगर अब हरी झंडी मिलने के बाद टूर्नामेंट का यूएई में आयोजन होगा।

PCB receives all approvals for HBL PSL 6 matches in Abu Dhabi.

