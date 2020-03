हैदराबाद/नई दिल्ली (आईएएनएस)। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने गुरुवार को कोरोना वायरस के प्रसार का मुकाबला करने के लिए 10 लाख रुपये का दान दिया। सिंधु ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में से प्रत्येक में 5-5 लाख रुपये दान किए। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद ट्विटर पर दी। सिंधु ने ट्वीट में लिखा, 'मैं कोरोना से लड़ाई के लिए मुख्यमंत्रियों राहत कोष में से प्रत्येक के लिए पाँच लाख रुपये की राशि दान कर रही हूँ।'

I hereby donate an amount of Rs 5,00,000/- each (Rs five lakhs ) towards the "Chief Ministers Relief Fund" for the States of Telangana and Andhra Pradesh to fight against COVID-19. @TelanganaCMO @AndhraPradeshCM

एक्टर पवन और पहलवान बजरंग ने भी की मदद

इससे पहले, दक्षिण के सुपरस्टार पवन कल्याण ने कोरोना वायरस के प्रसार का मुकाबला करने के लिए कुल 2 करोड़ रुपये का दान दिया था। कल्याण ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रत्येक को 50 लाख रुपये का दान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपये का दान भी किया। रेलवे में ओएसडी के रूप में काम करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया ने पहले ही अपना छह महीने का वेतन हरियाणा कोरोना वायरस राहत कोष में दान कर चुके हैं।

गंभीर ने 50 लाख रुपये दिए

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और बीजेपी विधायक गौतम गंभीर ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कोरोनोवायरस के मरीजों के इलाज के लिए अपने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) से 50 लाख रुपये जारी करने की पेशकश की है। वहीं सानिया मिर्जा ने भी आगे कदम बढ़ाया है और कोरोना वायरस महामारी के दौरान दैनिक वेतन श्रमिकों के लिए भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने का वादा किया है।

Hi everyone remember to stay indoors & take care of your family and yourself. I have done my bit and contributed to Prime Minister @narendramodi Ji's National Relief Fund - https://t.co/39srdIyFGB

Encouraging all of you to help, so that together we can make a difference 🙏 pic.twitter.com/9XZ0dEEAii