नई दिल्ली (एएनआई)। तीन कृषि कानूनों को रद करने की मांग को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्ष के अन्य नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। इस दाैरा उन्होंने राज्यसभा में महिला सदस्यों के साथ कथित बदसलूकी को मामले को लेकर भी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सरकार से पेगासस पर बहस करने के लिए कहा लेकिन सरकार ने पेगासस पर बहस करने से मना कर दिया। हमने संसद के बाहर किसानों का मुद्दा उठाया और हम आज यहां आपसे(मीडिया) बात करने आए हैं क्योंकि हमें संसद के अंदर नहीं बोलने दिया गया। ये देश के लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाकर और नीली वर्दी में डालकर सांसदों से मारपीट की गई।

The Parliament session is over. As far as 60% of the country is concerned there has been no Parliament session. The voice of 60% of the country has been crushed, humiliated and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten: Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/39uXTIkpKn August 12, 2021

इस दाैरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री दो-तीन उद्योगपतियों को हिन्दुस्तान की आत्मा बेच रहे हैं। इसलिए विपक्ष सदन के अंदर किसानों, बेरोजगारों, इंश्योरेंस बिल और पेगासस की बात नहीं कर सकता है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने भी कहा कि हमने कल लोकतंत्र की हत्या होते देखी, राज्यसभा में कल जिस तरह से प्राइवेट लोगों ने मार्शल की ड्रेस में आकर हमारे सांसदों पर हमला करने की कोशिश की। ये मार्शल नहीं थे, संसद में मार्शल लॉ लगाया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी संसद से सड़क तक अराजकता फैल रही है।

It's unfortunate how Congress & other Opposition parties are protesting on road. Democracy has been shamed. I would say that not just VP Venkaiah Naidu cried but democracy also cried. Opposition ensured washout of the whole session, & this is height of anarchy: Sambit Patra, BJP pic.twitter.com/hBVaNXGv2y — ANI (@ANI) August 12, 2021

भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरकर कर रही हैं। जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों और खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है उससे पूरा देश और लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। संसद के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लॉबी में कांच का गेट तोड़ दिया गया जिससे एक सुरक्षाकर्मी भी हताहत हुई है। वो भी अस्पताल में है। ये वही विपक्षी हैं जो कह रहे थे कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए मगर जब सत्र चल रहा था तब वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर एक दिन भी चर्चा नहीं होने दी है।