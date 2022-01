मुंबई (एएनआई)। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा कभी भी सुर्खियों में रहने का मौका नहीं छोड़ते हैं। अभिनेता धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या द्वारा एक जोड़े के रूप में अलग होने की घोषणा के बाद, राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर पर शादी की निंदा करने और तलाक का जश्न मनाने वाले ट्वीट्स की एक सीरीज शेयर की। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने ट्वीट किया, "स्टार तलाक युवाओं को विवाह के खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए अच्छा चलन है।"

Nothing murders love faster than marriage ..The secret of happiness is to keep loving as long as it remains and then move on instead of getting into the jail called marriage