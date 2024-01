कानपुर (इटरनेट डेस्‍क)। Ram Lalla idol features in Ram Mandir Ayodhya: अयोध्‍या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रही है। इससे 3 दिन पहले राम मंदिर के गर्भगृह में राम लला की जो मूर्ति स्‍थापित की गई है। वो वाकई कमाल की है। भले ही इस मूर्ति के चेहरे पर कपड़ा ढका है, लेकिन उसकी वायरल हो रही तस्‍वीरों में राम लला का रंग रूप साफ देखा जा सकता है। यह मूर्ति खास काले पत्‍थर मकराना की एक ही शिला को तराश कर बनाई गई है। इस मूर्ति की बनावट में और भी कई विशेषताएं हैं, पढ़ें यहां...

1- राम लला की खूबसूरत मूर्ति में एक तरफ हनुमान जी तो दूसरी तरफ गरुण जी नजर आ रहे हैं। जिससे मूर्ति की खूबसूरती और भव्‍यता और भी अधिक बढ़ गई है।

2- श्रीराम जी की मूर्ति में राम लला के बाल रूप के दर्शन हो रहे हैं और इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है।

3- प्रभु श्रीराम की इस मूर्ति की ऊँचाई करीब सवा 4 फीट और चौड़ाई 3 फीट है, फाइनली स्‍थापित होने पर यह मूर्ति करीब 8 फीट की दिखाई देगी।

First glimpse of Ram Lalla's idol that will be installed inside the garbha griha of Ram Mandir in Ayodhya.



The old idol of Ram Lalla will be placed along with the new idol of Ram Lalla on 22nd January.



