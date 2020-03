कानपुर। Raveena Tandon On Nirbhaya Case: अदालत ने निर्भया केस में दोषियों को 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने का फैसला सुनाया है, इससे पहले भी तीन बार उनको फांसी देने की तारीखों का एलान हुआ पर दोषी लगातार कानूनी दांव खेल कर इसे टालते रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा है जब एक अपराधी की पत्नी ने नए ट्विस्ट के साथ अपील की है।इसी तरह मामले को लगातार आगे बढ़ता देख रवीना टंडन ने ट्वीट कर अपनी भड़ास जाहिर की है। रवीना पहले भी इस मामले को लेकर कई ट्वीट्स करता रही हैं।

Wow ! That is super smart delaying tactics. This is called taking the judiciary for a grand ride !!!! #nayadrama why the hell didn&यt she divorce him when he was about raping and brutally murdering ? https://t.co/ZvxsfQa4My