नई दिल्ली (एएनआई)। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू, ने रविवार को 15 वर्षीय शूटर ईशा सिंह की सराहना की, जिन्होंने पीएम-केयर्स फंड में कोविड ​​के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए योगदान दिया। उनकी टिप्पणी के बाद ईशा सिंह ने पीएम-केयर्स फंड को 30,000 रुपये का दान दिया। रिजिजू ने ट्वीट किया, "प्रिय ईशा, आप अभी 15 साल के हैं लेकिन आपने दिखाया है कि आप एक वास्तविक चैंपियन हैं। #PMCARES फंड में इस तरह के उदार योगदान काफी सराहनीय है।"

Dear @singhesha10 , you are just 15 years old but you have shown that you are a real champion! What a beautiful gesture by such generous contribution to #PMCARES Fund🙏 https://t.co/DgruCHxGV4