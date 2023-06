कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Satyaprem ki Katha Box Office Collection Day 1: भूल भुलैया 2 के बाद कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की जोड़ी को एक बार फिर से देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। जिसके बाद 29 जून को आखिरकार उनका ये इंतजार खत्म हुआ और दोनों की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' रिलीज हुई। इस फिल्म को बकरीद के मौके पर थिएटर्स में रिलीज किया गया। रिलीज से पहले ही इस फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट हो चुके थे। मेकर्स और फैंस को इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें थीं, पर क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाई? आइए देखें जरा।

#SatyaPremKiKatha puts up a healthy score on Day 1 [holiday]… Gathered speed during the course of the day, after an ordinary start in the morning shows… Evening shows, expectedly, saw very good occupancies due to glowing WOM… Thu ₹ 9.25 cr. #India biz.



