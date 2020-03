कानपुर। Sooryavanshi Trailer: शनिवार को जैसे ही खबर आई कि फिल्म का ट्रेलर 2 मार्च को रिलीज होगा ये सोशल मीडिया पर टॉप पर ट्रेंड करने लगा। फिल्म का मोशन पोस्टर भी लॉन्च कर दिया गया है। जिसके बाद लोगों की एक्पेक्टेशन और भी बड़ गई हैं। फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनेलिस्ट तरण आर्दश ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्टर शेयर करते हुए ट्रेलर लॉन्च का भी खुलासा किया है। पोस्टर में पुलिस अफसर बने अक्षय कुमार गन से निशाना साधते नजर आ रहे हैं।

ट्रेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग

इससे पहले ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए 'सूर्यवंशी' के ट्रेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। जिसके बाद कई क्रिटिक्स ने इसका रिव्यु करते हुए सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ट्रेलर के बारे में बात करते हुए तरण ने अपने ट्वीट में लिखा कि 'सूर्यवंशी' का ट्रेलर बेहद शानदार है और रोहित शेट्टी बिना शक एंटरटेनमेंट के किंग हैं। उनहोंने अक्षय के एक्शन की तारीफ करते हुए व्यूअर्स से बॉक्स ऑफिस पर सुनामी के लिए तैयार रहने के लिए कहा। तरण के अनुसार फिल्म का ट्रेलर 4 मिनट होगा और इसे 2 मार्च 2020 को एक इवेंट में रिलीज किया जायेगा। इस मौके पर रोहित के तीन फेमस पुलिस वाले किरदार सिंबा यानि रणवीर सिंह, सिंघम यानि अजय देवगन और सूर्यवंशी यानि अक्षय कुमार मौजूद रहेंगे साथ में फिल्म की हिरोइन कटरीना कैफ भी होंगी।

#Xclusiv: Watched #SooryavanshiTrailer... Absolutely fantastic 🔥🔥🔥... #RohitShetty is the undisputed emperor of entertainers, #Sooryavanshi reaffirms the fact... Great to see #AkshayKumar in action mode... Get ready for Tsunami at the BO, this one promises to be a huge winner! pic.twitter.com/5hIlRmx9dQ