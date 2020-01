कानपुर। भारतीय क्रिकेट टीम का साल 2020 का क्रिकेट कैलेंडर काफी बिजी है। विराट सेना को साल की शुरुआत में ही श्रीलंका के साथ भिड़ना है। श्रीलंकाई टीम जनवरी के पहले हफ्ते में भारत दौरे पर आ रही और यहां इंडिया के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज की शुरुआत 5 जनवरी को होगा और आखिरी मैच 10 जनवरी को खेला जाएगा।

तारीख भारतीय समयानुसार मैच विरोधी टीम/जगह 5 जनवरी 7:00 PM 1st T20 India vs Sri Lanka- Guwahati 7 जनवरी 8:00 PM 2nd T20 India vs Sri Lanka- Indore 10 जनवरी 7:00 PM 3rd T20 India vs Sri Lanka- Pune

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम की अगली जंग कंगारुओं से होगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी जनवरी में ही भारत दौरे पर आ रही। ऑस्ट्रेलिया को यहां टीम इंडिया के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलने हैं। जिसकी शुरुआत 14 जनवरी को होगी। पहला मैच मुंबई के वानखेड़े में खेला जाएगा। इसके बाद 17 जनवरी को राजकोट में दूसरा मुकाबला होगा। वहीं सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच बंगलुरु में चोला जाएगा।

तारीख भारतीय समयानुसार मैच विरोधी टीम/जगह 14 जनवरी 2:00 PM 1st ODI India vs Australia- Mumbai 17 जनवरी 2:00 PM 2nd ODI India vs Australia- Rajkot 19 जनवरी 2:00 PM 3rd ODI India vs Australia- Bangalore

भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज

एक महीने में ही श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बाद टीम इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। जनवरी में भारत से भिड़ने वाली यह तीसरी टीम होगा। हालांकि कीवी भारत दौरे पर नहीं आएंगी बल्कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड खेलने जाएगी। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके घर पर टी-20, वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है। इसकी शुरुआत 24 जनवरी से होगा। पहला टी-20 मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा। वहीं 26 जनवरी को दूसरा मुकाबला भी ऑकलैंड में होगा। जबकि सीरीज का तीसरा मैच 29 जनवरी को हैमिल्टन में खेला जाएगा। चौथा मुकाबला 31 जनवरी को वेलिंग्टन में होगा जबकि पांचवां और आखिरी मैच 2 फरवरी को माउंट मउनगनई में आयोजित होगा। टी-20 सीरीज के बाद भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा जोकि 5-11 फरवरी के बीच खेली जाएगी। वहीं दो टेस्ट भी आयोजित होंगे, जो 21 फरवरी से 4 मार्च तक चलेंगे।

तारीख भारतीय समयानुसार मैच विरोधी टीम/जगह 24 जनवरी 8:00 PM 1st T20 New Zealand vs India- Auckland 26 जनवरी 8:00 PM 2nd T20 New Zealand vs India- Auckland 29 जनवरी 8:00 PM 3rd T20 New Zealand vs India- Hamilton 31 जनवरी 8:00 PM 4th T20 New Zealand vs India- Wellington 2 फरवरी 8:00 PM 5th T20 New Zealand vs India- Mt Maunganui 5 फरवरी 3:00 PM 1st ODI New Zealand vs India- Hamilton 8 फरवरी 3:00 PM 2nd ODI New Zealand vs India- Auckland 11 फरवरी 3:00 PM 3rd ODI New Zealand vs India- Mt Maunganui 21 – 25 फरवरी 11:30 AM 1st Test New Zealand vs India- Wellington 29 फरवरी - 4 मार्च 11:30 AM 2nd Test New Zealand vs IndiaChristchurch

भारत बनाम साउथ अफ्रीका सीरीज

न्यूजीलैंड में बड़ा दौरा खत्म करने के बाद भारत का अगला सामना साउथ अफ्रीका से होगा। यह होम सीरीज होगी। प्रोटीज मार्च के दूसरे सप्ताह में भारत का दौरा करेंगे। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच यहां तीन वनडे खेले जाएंगे। इस सीरीज की शुरुआत 12 मार्च को धर्मशाला में आयोजित पहले वनडे के साथ होगी। वहीं दूसरा मैच 15 तारीख को लखनऊ में होगा जबकि तीसरा मैच 18 मार्च को कोलकाता में खेला जाएगा।

तारीख भारतीय समयानुसार मैच विरोधी टीम/जगह 12 मार्च 2:00:PM 1st ODI India vs South Africa – Dharamshala 15 मार्च 2:00:PM 2nd ODI India vs South Africa – Lucknow 18 मार्च 2:00:PM 3rd ODI India vs South Africa – Kolkata

फिर खेला जाएगा आईपीएल

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद आईपीएल खेला जाएगा। जो करीब ढाई महीने चलेगा। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन 28 मार्च से 24 मई के बीच खेला जाएगा।



भारत का श्रीलंका दौरा

आईपीएल खत्म होने के बाद टीम इंडिया जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी। टीम इंडिया को यहां तीन-तीन मैचों की वनडे और टी-20 सीरीज खेलनी हैं। हालांकि ये मैच किस दिन और कहां-कहां खेले जाएंगे, इसका अफिशल एनाउंसमेंट होना बाकी है।



एशिया कप सितंबर में

भारत बनाम श्रीलंका के बीच जुलाई दौरा खत्म होने के बाद सितंबर में टीम इंडिया एशिया कप खेलेगी। बता दें इस बार एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा। अब भारत पड़ोसी देश खेलने जाएगा नहीं, ऐसे में वेन्यू बदलकर मैच का आयोजन करवाया जा सकता है। फिलहाल इसका अफिशल शेड्यूल जारी नहीं हुआ है।



आईसीसी टी-20 वर्ल्डकप 2020

इस साल आईसीसी टी-20 वर्ल्डकप का आयोजन भी किया जाएगा। ये विश्वकप ऑस्ट्रेलिया में नवंबर में आयोजित होगा।



ये है टी-20 वर्ल्डकप शेड्यूल -



अक्टूबर 24- ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)



अक्टूबर 24- भारत vs दक्षिण अफ्रीका (पर्थ स्टेडियम)



अक्टूबर 25- न्यूजीलैंड vs वेस्टइंडीज (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)



अक्टूबर 25- क्वालिफायर 1 vs क्वालिफायर 2 (बेलेरिव ओवल)



अक्टूबर 26- अफगानिस्तान vs क्वालिफायर ए 2 (पर्थ स्टेडियम)



अक्टूबर 26- इंग्लैंड vs क्वालिफायर बी 1 (पर्थ स्टेडियम)



अक्टूबर 27- न्यूजीलैंड vs क्वालिफायर बी 2 (बेलेरिव ओवल)



अक्टूबर 28- अफगानिस्तान vs क्वालिफायर बी 1 (पर्थ स्टेडियम)



अक्टूबर 28- ऑस्ट्रेलिया vs वेस्टइंडीज (पर्थ स्टेडियम)



अक्टूबर 29- भारत vs क्वालिफायर ए 2 (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)



अक्टूबर 29- पाकिस्तान vs क्वालिफायर ए 1 (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)



अक्टूबर 30- इंग्लैंड vs दक्षिण अफ्रीका (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)



अक्टूबर 30- वेस्टइंडीज vs क्वालिफायर बी 2 (पर्थ स्टेडियम)



अक्टूबर 31- पाकिस्तान vs न्यूजीलैंड (गाबा)



अक्टूबर 31- ऑस्ट्रेलिया vs क्वालिफायर ए 1 (गाबा)



नवंबर 1- भारत vs इंग्लैंड (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)



नवंबर 1- दक्षिण अफ्रीका vs अफगानिस्तान (एडिलेड ओवल)



नवंबर 2- क्वालिफायर ए 2 vs क्वालिफायर बी 1 (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)



नवंबर 2- न्यूजीलैंड vs क्वालिफायर ए 1 (गाबा)



नवंबर 3- पाकिस्तान vs वेस्टइंडीज (एडिलेड ओवल)



नवंबर 3- ऑस्ट्रेलिया vs क्वालिफायर बी 2 (एडिलेड ओवल)



नवंबर 4- इंग्लैंड vs अफगानिस्तान (गाबा)



नवंबर 5- दक्षिण अफ्रीका vs क्वालिफायर ए 2 (एडिलेड ओवल)



नवंबर 5- भारत vs क्वालिफायर बी 1 (एडिलेड ओवल)



नवंबर 6- पाकिस्तान vs क्वालिफायर बी 2 (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)



नवंबर 6- ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)



नवंबर 7- वेस्टइंडीज vs क्वालिफायर ए 1 (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)



नवंबर 7- इंग्लैंड vs क्वालिफायर ए 2 (एडिलेड ओवल)



नवंबर 8- दक्षिण अफ्रीका vs क्वालिफायर बी 1 (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)



नवंबर 8- भारत vs अफगानिस्तान (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)



सेमीफाइनल



नवंबर 11 – पहला सेमीफाइनल (सिडनी क्रिकेट ग्राउंड)



नवंबर 12 – पहला सेमीफाइनल (एडिलेड ओवल)



फाइनल



नवंबर 15 – फाइनल (मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड)

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari