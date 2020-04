कानपुर। 2 अप्रैल का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं भूलने वाला है। यह वो दिन था, जब टीम इंडिया दूसरी बार विश्व चैंपियन बनी। 1983 में कपिल देव के वर्ल्डकप जीतने के बाद भारत को अगली विश्व कप ट्रॉफी के लिए 28 साल इंतजार करना पड़ा। खैर 2011 में वो दिन आया जब धोनी ने विनिंग सिक्स लगाकर करोड़ों भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। सचिन का वर्ल्डकप जीतने का सपना पूरा हुआ और भारत के खाते में दो विश्वकप आ गए।

रैना ने किया ट्वीट

भारत की वर्ल्डकप विनिंग टीम का हिस्सा रहे सुरेश रैना ने उस लम्हे को फिर से याद किया। रैना ने ट्विटर पर विश्वकप ट्रॉफी के साथ तस्वीर वाली पोस्ट के साथ लिखा, 'समय गुजर जाता है मगर यादें रह जाती हैं। वो दिन जब वर्ल्डकप हाथ में उठाया, आज भी याद आता है। यह कभी नहीं भूलने वाला क्षण था। मैं क्रिकेट इतिहास के इस यादगार पल का हिस्सा रहा, इस पर काफी खुशी हो रही।' बता दें रैना भारत की विजेता टीम का हिस्सा थे, हालांकि खिताबी मुकाबले में उनकी बैटिंग नहीं आई थी।

Things end but memories last forever. Remembering the rush, excitement, thrill of it all, of the fantastic moments leading up to us lifting the world cup. Irreplaceable. Unforgettable. Thankful to have been a part of this iconic moment in the history of cricket. #worldcup2011 pic.twitter.com/qIISLuzS0k