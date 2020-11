चमोली (एएनआई)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह यहां गौचर से बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए। दोनों मुख्यमंत्रियों ने कल भारी बर्फबारी के बीच केदारनाथ मंदिर के समापन समारोह में भाग लिया और मौसम की खराब स्थिति के कारण मंदिर में फंस गए थे। इसके बाद में वे गौचर पहुंचे और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के शिविर में रुके। केदारनाथ का मंदिर बर्फ की परतों में ढंका है क्योंकि घाटी और आसपास की पहाड़ियों पर बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है। इसकी वजह से पहाड़ियों के तापमान के स्तर में गिरावट आई है।

Uttarakhand: Chief Minister Trivendra Singh Rawat and Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath leave for Badrinath from Gauchar.



The two CMs were stuck at Kedarnath yesterday due to weather conditions following snowfall and later had to leave for Gauchar. pic.twitter.com/NP0YXk0rVb