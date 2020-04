सिंध, पाकिस्तान (एएनआई)। ऐसे समय में जब दुनिया घातक कोरोना वायरस से लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। सिंध प्रांत में एक प्रभावशाली स्थानीय राजनेता के भाई द्वारा दो नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया गया है, जबकि पीड़ितों के परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एक वीडियो में, पीड़ित परिवार अपनी नाबालिग बेटियों सुथी और शमा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जिसे नेशनल असेंबली के सदस्य पीर फैसल शाह जिलानी के भाई ने जबरन अपहरण कर लिया था। परिवार के एक सदस्य ने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यकों को सिंध में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें डर है कि लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं हिंदू

परिवार के सदस्य ने कहा, 'यहां अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हमारी बेटियों का अपहरण किया है। हमें न्याय नहीं मिल रहा है और लगातार अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल असेंबली (एमएनए) के सदस्य पीर फासिल शाह जिलानी के भाई ने धमकी दी है कि अगर हमने उसकी शिकायत की तो वह और लोगों का अपहरण करेगा। हिंदू अल्पसंख्यकों को खतरों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस यातना का सामना नहीं कर सकते और सिंध से बाहर जाना चाहेंगे।'

Two more #Hindu girl has allegedly been abducted in from Tharhi Mirwaha , in #Sindh province of Pakistan . In a video message the member of the Hindu community alleged that brother of local MP Pir Fasil shah Jeelani threaten them too. They appeal to @imrankhan for help. 1/2 pic.twitter.com/VFuOxca5hM