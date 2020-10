आगरा (एएनआई)। देश की राजधानी दिल्ली में बाबा का ढाबा हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफी फेमस हो गया है। यहां ग्राहकों की काफी भीड़ हो रही है। वहीं अब यूपी के आगरा की रोटी वाली अम्मा वीडियो वायरल हो रहा है। रोटी वाली अम्मा का सड़क किनारे स्टाल अभी भी ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहा है और वह ग्राहकों का इंतजार कर रही हैं। 80 साल की अम्मा भगवान देवी 20 रुपये की थाली में रोटी, दाल, सब्जी और चावल परोसती हैं। पिछले 15 वर्षों से आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज के पास वह अपना स्टाल चला रही है। रोटी वाली अम्मा की यह थाली ज्यादातर रिक्शावालों और मजदूरों के लिए पेट भरने का एक बड़ा सहारा रही है।

Agra: One octogenarian woman in Agra, Bhagvan Devi, popular as &roti wali amma&य is selling food at Rs. 20 near St. John College to earn livelihood;



She says, “I have been doing this for over 15 years. But, there&यs hardly any sale these days.” pic.twitter.com/WIJEWW5Hoo