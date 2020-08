लखनऊ (एएनआई)। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में शिकंजा कसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रशासन ने गुरुवार को बताया कि शहर में डालीबाग कॉलोनी के पास गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की अवैध रूप से स्वामित्व वाली संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया है। अंसारी की संपत्ति अवैध थी इसलिए उसे ध्वस्त करने का खर्च भी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से ही वसूला जाएगा। जिस समय जेसीबी मशीनों के साथ संबंधित अधिकारियों की देखरेख में अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा था उस समय वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। इसके अलावा इस मामले के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

Gangster Mukhtar Ansari's illegally owned property demolished near Dalibagh Colony. Expenses of demolition will be recovered from him. FIR will be registered. Responsibility of officials under whom this illegal construction took place will be fixed: Lucknow Administration pic.twitter.com/3mmtre2s6p