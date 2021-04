रूपनगर (एएनआई)। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को हिरासत में लेने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम मंगलवार सुबह तड़के पंजाब के रूपनगर पहुंची। उत्तर प्रदेश पुलिस के 80 से अधिक जवानों की एक टीम, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इसके अलावा प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी की एक कंपनी है, जो पंजाब से मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए सोमवार सुबह रवाना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को आदेश दिया था कि दो सप्ताह के भीतर पंजाब की रूपनगर जेल से बसपा विधायक को यूपी की बांदा जेल में स्थानांतरित किया जाए ताकि उसके खिलाफ चल रहे केसों का ट्रायल पूरा किया जा सके। ऐसे में अंसारी को 8 अप्रैल से पहले बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना है।

