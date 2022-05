नयी दिल्ली (पीटआई)। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का रिजल्ट घोषित हो गया है। घोषित परिणामों में कुल 685 उम्मीदवार ने यह परीक्षा पास की है। इसमें 508 पुरुष और 177 महिलाएं शामिल है। हिस्ट्री की छात्रा श्रुति शर्मा ने 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला ने क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय से हिस्ट्री (ऑनर्स) में स्नातक करने वाली श्रुती शर्मा ने वैकल्पिक विषय के रूप में हिस्ट्री के साथ परीक्षा में टॉप किया है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र (ऑनर्स) में स्नातक अंकिता अग्रवाल ने वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ दूसरी रैंक हासिल की है। कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बीटेक) गामिनी सिंगला समाजशास्त्र के साथ वैकल्पिक विषय के रूप में तीसरे स्थान पर रही।

शीर्ष 25 उम्मीदवारों में 10 महिलाएं, प्रधानमंत्री ने दी बधाई

685 उम्मीदवार में ऐश्वर्या वर्मा ने चौथा स्थान हासिल किया और उत्कर्ष द्विवेदी ने पांचवां स्थान हासिल किया। शीर्ष 25 उम्मीदवारों में 15 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। रिजल्ट घोषित होने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सफल होने वाले उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि उन सभी को बधाई दी जिन्होंने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2021 को पास किया है। इन युवाओं को मेरी शुभकामनाएं जो भारत की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण समय में अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने विफल होने उम्मीदवारों को उत्साहित करते हुए कहा कि उन लोगों की निराशा को पूरी तरह से समझता हूं जो सिविल सेवा परीक्षा को पास नहीं कर सके, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि ये उत्कृष्ट युवा हैं जो किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे, उन्हें मेरी शुभकामनाएं।

Congratulations to all those who have cleared the Civil Services (Main) Examination, 2021. My best wishes to these youngsters who are embarking on their administrative careers at an important time of India&यs development journey, when we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav.