नई दिल्ली (एएनआई) । Virat Kohli Birthday Wishes : स्टार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली रविवार को 35 साल के हो गए और पूर्व कप्तान के पूर्व साथियों, युवराज सिंह से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक पूरे क्रिकेट जगत ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अपने एक्स अकाउंट पर विराट कोहली को उनके 35वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। सहवाग ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि कोहली की रगों में शतक दौड़ता है। वीरेंद्र सहवाग ने आगे लिखा कि विराट कोहली की वर्क इथिक, पैशन, हार्ड वर्क और टैलेंट ने उन्हें खेल पर राज करने में मदद की।

When you joined the team as a youngster who was eager for opportunities and hungry to perform, it was clear to everyone that you were destined for greatness. You've not only made a mark for yourself but have also inspired countless others to strive for excellence.



As you… pic.twitter.com/2FXP5GqH9q November 5, 2023

विराट कोहली ने अपने क्रिकेट करियर में कुल 78 शतक लगाए। जिसमें उनके 48 शतक 50 ओवर के फॉर्मेट में आए। इस बीच, विराट कोहली ने टेस्ट प्रारूप में 29 शतक लगाए और 20 ओवर के प्रारूप में सिर्फ एक शतक आया। युवराज सिंह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि विराट कोहली ने न केवल अपनी पहचान बनाई है बल्कि अनगिनत अन्य लोगों को भी उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है।

A very Happy Birthday @imVkohli! Your journey from hard work and determination to becoming a world-class player is nothing short of legendary. You've come a long way, and it's great to witness how far you&यve come. Here's to more milestones and success in your life! #KingKohli… pic.twitter.com/yGYk335yTb — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) November 5, 2023

विराट कोहली के पूर्व साथी सुरेश रैना ने कहा कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनने तक की उनकी यात्रा किसी महान खिलाड़ी से कम नहीं है।

Wishing you a year filled with success and joy! Happy birthday @imVkohli!🤗 Go well today! pic.twitter.com/ahnjuNQEBO — Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) November 5, 2023

चेतेश्वर पुजारा ने विराट कोहली को सफलता और खुशी से भरे साल की शुभकामनाएं दीं। पुजारा ने लिखा, "आपको सफलता और खुशी से भरे साल की शुभकामनाएं! जन्मदिन मुबारक हो @imVkohli! आज अच्छा रहो।"

514 intl. matches & counting 🙌

26,209 intl. runs & counting 👑



2⃣0⃣1⃣1⃣ ICC World Cup & 2⃣0⃣1⃣3⃣ ICC Champions Trophy winner 🏆



Here's wishing Virat Kohli - Former #TeamIndia Captain & one of the greatest modern-day batters - a very Happy Birthday!👏🎂 pic.twitter.com/eUABQJYKT5 — BCCI (@BCCI) November 5, 2023

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी कोहली को जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें आधुनिक समय के महानतम बल्लेबाजों में से एक बताया। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, "514 अंतर्राष्ट्रीय मैच और 26,209 अंतर्राष्ट्रीय रन और आईसीसी वर्ल्‍ड कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर की गिनती, यहां टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और आधुनिक समय के महानतम बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

विराट कोहली की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने लिखा कि वह अपनी कड़ी मेहनत, कौशल और असीमित प्रसिद्धि के साथ खेल पर राज करते हैं। आरसीबी ने लिखा, जन्मदिन मुबारक हो, किंग कोहली विशेष दिन और यह गाने का समय है, क्रिकेट किंग विराट कोहली को जन्मदिन की शुभकामनाएं, आप अपनी कड़ी मेहनत, कौशल और असीमित प्रसिद्धि के साथ खेल पर राज करते हैं।