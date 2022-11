नई दिल्ली (एएनआई)। टीम इंडिया के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली आज 34 साल के हो गए हैं। क्रिकेट जगत ने कोहली को सोशल मीडिया पर जन्‍मदिन की बधाई दी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, ने स्टार को शुभकामनाएं देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। बीसीसीआई ने ट्वीट किया, "477 अंतरराष्ट्रीय मैच और 24,350 अंतरराष्ट्रीय रन और 2011 आईसीसी विश्व कप और 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजेता विराट कोहली को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"

विराट की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। आरसीबी ने ट्वीट किया, "जन्मदिन मुबारक हो, G.O.A.T को!

स्टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिन्होंने हाल ही में विराट के साथ चल रहे टी 20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने में भारत की मदद की, विराट के जन्मदिन पर भी बल्लेबाज को शुभकामनाएं दीं। हार्दिक ने ट्वीट किया, "जन्मदिन मुबारक हो भाई @imVkohli आपको हमेशा शुभकामनाएं।"

Happy birthday bro ❤️🧿 @imVkohli Wish you the best always ♾️ pic.twitter.com/XLl6SrvLbM — hardik pandya (@hardikpandya7) November 5, 2022

भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव, जो विराट की कप्तानी में बने खतरनाक टेस्ट तेज गेंदबाजी आक्रमण के प्रमुख सदस्य हैं, ने भी अपने पूर्व कप्तान को शुभकामनाएं दीं। उमेश ने ट्वीट किया, "जन्मदिन मुबारक हो @imVkohli भगवान आपको आशीर्वाद दें।"

भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी विराट को बधाई देते हुए ट्वीट किया, "आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं @imVkohli भगवान आपको ढेर सारी सफलता और खुशियां दें।"

Wishing You A Very Happy Birthday @imVkohli 🥳😍 May God Bless You With Lots Of Success And Happiness ❤️ pic.twitter.com/MWC62IVh24 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 5, 2022

भारतीय मध्य क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने ट्वीट कर विराट को बधाई दी, "जन्मदिन की शुभकामनाएं @imVkohli।"

टेस्ट मध्यक्रम के अनुभवी चेतेश्वर पुजारा ने विराट को सफलता और खुशियों से भरे साल की शुभकामनाएं दीं। पुजारा ने ट्वीट किया, "जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं @imVkohli आपका साल सफलता और खुशियों से भरा हो। मुस्कुराते रहें।"

Wish you a very happy birthday @imVkohli 🤗 Have a year full of success and happiness. Keep smiling! pic.twitter.com/85K1MzFB6y — Cheteshwar Pujara (@cheteshwar1) November 5, 2022

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह, जो विराट के साथ 2011 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे, ने स्टार बल्लेबाज को आगे बढ़ने और भारत के लिए टी 20 विश्व कप जीतने के लिए प्रोत्साहित किया।

युवराज ने ट्वीट किया, "जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! आप आज जहां हैं, वह आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण और रवैये का परिणाम है। चलते रहो #KingKohli घर ले आओ ट्रॉफी। ढेर सारा प्यार @imVkohli,"

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं brother @ImVKohli, wishing you much success, good health and more centuries for the coming years. May you continue to shine and inspire thousands with your commendable skills and techniques. Have a wonderful day, Champion! pic.twitter.com/9uKHzGXO8m — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) November 5, 2022

पूर्व भारतीय मध्य क्रम के बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी अपने पूर्व साथी को "आने वाले वर्षों में बहुत सफलता, अच्छे स्वास्थ्य और अधिक शतक" की कामना की। रैना ने ट्वीट किया, "जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई @ImVKohli, आने वाले वर्षों के लिए आपको बहुत सफलता, अच्छे स्वास्थ्य और अधिक शतकों की शुभकामनाएं।'