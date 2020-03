नई दिल्ली (आईएएनएस)। भारतीय कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के फैसले का समर्थन किया। विराट कोहली ने ट्वीट किया, 'हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी घोषणा की, अगले 21 दिनों के लिए पूरा देश आज आधी रात को लॉकडाउन में जा रहा है। मेरा अनुरोध यही रहेगा, कृपया घर पर मौजूद रहें। सोशल डिस्टेंसिंग ही कोविड 19 का एकमात्र इलाज है।' यही नहीं बुधवार को विराट ने पत्नी अनुष्का के साथ मिलकर इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के लिए एक वीडियो संदेश भी जारी किया। इसमें उन्होंने फैंस से कहा कि आप घर पर रहें, कहीं एक गलती आपके और देश के लिए भारी न पड़ जाए।

These are testing times and we need to wake up to the seriousness of this situation. Please let us all follow what's been told to us and stand united please. It's a plea to everyone 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/75dDlzT6tX — Virat Kohli (@imVkohli) March 25, 2020

विराट के अलावा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी सभी से घर पर रहने का आग्रह किया और कहा कि दुनिया भर के नागरिकों को उनकी सरकार की बातों को सुनना चाहिए। दादा ने एक वीडियो ट्वीट में कहा, 'चलो एक साथ लड़ते हैं। हम इस पर काबू पा लेंगे। समझदार बनें और सरकार के निर्देशों का पालन करें।'

Let&यs fight this together .. we will get over this #corona pic.twitter.com/OTH2iJbPMz — Sourav Ganguly (@SGanguly99) March 24, 2020

वहीं टेस्ट स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी इस कदम के समर्थन में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'सिर्फ तीन हफ्तों की बात है। आप लोगों को बस घर पर रहना है। मैं आपको बता दूं आपकी एक गलती हमें दो दशक पीछे ले जाएगी। बहुत अच्छा नरेंद्र मोदी जी। आइए उनके निर्देशों का पालन करें।'

3 weeks it is ... let&यs stay indoors India. I repeat the consequences of irresponsible community behaviour over the next 3 weeks could cost us 2 decades. Well done @narendramodi ji. Now let&यs follow instructions rather than moaning and giving our own opinions. #coronavirusindia — lets stay indoors India 🇮🇳 (@ashwinravi99) March 24, 2020

भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में एक ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, 'अगले 21 दिन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है हम सब मिलकर पीएम मोदी के आदेशों का पालन करें और घर के अंदर रहें। इसी प्रकार हम इस करोना वायरस से अपना और सब का बचाव कर सकते हैं।'

अगले 21 दिन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है हम सब मिलकर @narendramodi के आदेशों का पालन करें और घर के अंदर रहें इसी प्रकार हम इस करोना वायरस से अपना और सब का बचाव कर सकते हैं — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 24, 2020

