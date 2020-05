नई दिल्ली (एएनआई)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गुरुवार को विशाखापत्तनम गैस हादसे में लोगों के निधन पर दुख व्यक्त किया और विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है।

Saddened by the news of gas leak in a plant near Visakhapatnam which has claimed several lives. My condolences to the families of the victims. I pray for the recovery of the injured and the safety of all.