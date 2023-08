नई दिल्ली (आईएएनएस)। Weather Update Today : भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने देश के अधिकांश राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। माैसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक माैसम बिगड़ा रहेगा। आईएमडी ने कहा कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 72 घंटे तक बादल छाए रहेंगे। बिजली की गरज के साथ कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। बिहार में भी बारिश होने की वजह से हालात गंभीर हो सकते हैं। यहां भी 21 अगस्त तक कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है।

