बरेली (आईएएनएस)। बरेली में कथित रूप से टिकट निरीक्षक (TTE) द्वारा चलती ट्रेन से धक्का दिए जाने बाद दोनों पैर गंवाने वाले सेना के जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। जवान को अभी तक होश नहीं आया है। 24 राजपुताना राइफल्स के 29 वर्षीय जवान सोनू कुमार सिंह को गुरुवार को बरेली स्टेशन पर एक ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक (टीटीई) ने डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से कथित तौर पर धक्का दे दिया। घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन स्टॉपओवर के बाद स्टेशन से निकल रही थी।





UP | Army man loses leg after he was pushed out from train by TTE. He has been admitted to a hospital & TTE is on run. FIR will be registered after getting more information, further investigation is underway. We suspect it was a quarrel over ticket: Ajit Kr Singh, Inspector GRP pic.twitter.com/vJYcX54Ldk