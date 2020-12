कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Bank Holidays in 2021 : देश में लोगों ने नए साल 2021 के वार्म वेलकम की तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं नए साल से पहले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने भी साल 2021 के लिए बैंक हॉलीडे कैलेंडर जारी कर दिया है। इस तरह से साल के पहले महीने जनवरी में 7 हाॅलीडे तो अक्टूबर महीने में पूरे 10 हाॅलीडे पड़ रहे है। कैलेंडर के मुताबिक इस साल बैंकों में 67 से अधिक हाॅलीडे पड़ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि आरबीआई अपने हाॅलीडे कैलेंडर में सभी राज्यों के फेस्टिवल को महत्व देता है। ऐसे में बैंकों में हाॅलीडे स्टेट वाइज बदलते रहते हैं। होली-दीवाली जैसे बड़े त्योहारों को छोड़ दें कुछ त्योहार ऐसे हैं जो कुछ सीमित राज्यों में ही मनाए जाते हैं।

जनवरी में इतने दिन बैंकों में रहेगा अवकाश

1 January - New Year's Day

2 January - New Year&यs Celebration

14 January - Makar Sankranti/Pongal/Maghe Sankranti

15 January - Thiruvalluvar Day

16 January - Uzhavar Thirunal

23 January - Birthday of Netaji Subhas Chandra Bose

26 January - Republic Day

फरवरी में इतने दिन बैंकों में रहेगा अवकाश

12 Febuary - Losar/Sonam Lochhar

16 Febuary - Saraswati Puja

19 Febuary - Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti

20 Febuary - State Day



मार्च में इतने दिन बैंकों में रहेगा अवकाश

5 March - Chapchar Kut

11 March - Mahashivratri (Maha Vad-13)

29 March - Holi (Second Day) - Dhuleti

अप्रैल में इतने दिन बैंकों में रहेगा अवकाश

1 April - To enable Banks to close their yearly accounts

2 April - Good Friday

5 April - Babu Jagjivan Ram&यs Birthday

13 April - Gudhi Padwa/Telugu New Year's Day/Ugadi

14 April - Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Tamil New Year's Day/Vishu/Biju Festival

15 April - Himachal Day/Bengali New Year&यs Day

21 April - Shree Ram Navmi (Chaite Dashain)/Garia Puja



मई में इतने दिन बैंकों में रहेगा अवकाश

1 May - Maharashtra Din/May Day

13 May - Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1)

14 May - Bhagvan Shree Parshuram Jayanti/Ramjan-Eid (Eid-UI-Fitra)

26 May - Buddha Pournima

जून में इतने दिन बैंकों में रहेगा अवकाश

15 June - Y.M.A. Day

30 June - Remna Ni

जुलाई में इतने दिन बैंकों में रहेगा अवकाश

13 July - Bhanu Jayanti

14 July - Drukpa Tshechi

17 July - U Tirot Sing Day/Kharchi Puja

19 July - Guru Rimpoche&यs Thungkar Tshechu

20 July - Bakri

21 July - Bakri Id (Id-Ul-Zuha) (Eid-UI-Adha)

31 July - Ker Puja



अगस्त में इतने दिन बैंकों में रहेगा अवकाश

16 August - Parse New Year (Shahenshahi)

19 August - Muharram (Ashoora)

20 August - Muharram/First Onam

21 August - Thiruvonam

23 August - Sree Narayana Guru Jayanthi

30 August - Janmashtami (Shravan Vad-8)/Krishna Jayanthi

31 August - Sri Krishna Ashtami

सितंबर में इतने दिन बैंकों में रहेगा अवकाश

9 September - Teej (Haritalika)

10 September - Ganesh Chaturthi/Samvatsari (Chaturthi Paksha)/Vinayakar Chathurthi

11 September - Ganesh Chaturthi (2nd day)

20 September - Indrajatra

21 September - Sree Narayana Guru Samadhi Day

अक्टूबर में इतने दिन बैंकों में रहेगा अवकाश

1 October - Half Yearly Closing of Bank Accounts

2 October - Mahatma Gandhi Jayanti

6 October - Mahalaya

12 October - Durga Puja (Maha Saptami)

13 October - Durga Puja (Maha Ashtami)

14 October - Durga Puja/Dussehra (Maha Navami)/Ayutha Pooja

15 October - Durga Puja/Dasara/Dusshera (Vijaya Dashmi)

16 October - Durga Puja (Dasain)

19 October - Id-E-Milad/Eid-e-Miladunnabi/Milad-i-Sherif (Prophet Mohammad's Birthday)

20 October - Maharishi Valmiki&यs Birthday/Lakshmi Puja

नवंबर में इतने दिन बैंकों में रहेगा अवकाश

4 November - Diwali Amavasaya (Laxmi Pujan)/Deepavali

5 November - Diwali (Bali Pratipada)/Vikram Samvant New Year Day

6 November - Bhai Duj/Laxmi Puja/Deepawali

12 November - Wangala Festival

19 November - Guru Nanak Jayanti/Karthika Purnima

23 November - Seng Kutsnem

दिसंबर में इतने दिन बैंकों में रहेगा अवकाश

3 December - Feast of St. Francis Xavier

18 December - Death Anniversary of U SoSo Tham

24 December - Christmas Festival (Christmas Eve)

25 December - Christmas

27 December - Christmas Celebration

30 December - U Kiang Nangbah

31 December - New Year&यs Eve

डेटा सोर्स: RBI