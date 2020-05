नई दिल्ली / कोलकाता (पीटीआई)। भारतीय फुटबॉल टीम के बेहतरीन खिलाडिय़ों में से एक चुन्नी गोस्वामी का गुरुवार को हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। वह 82 साल के थे। चुन्नी गोस्वामी के निधन की खबर सामने आते ही पूरा क्रिकेट और फुटबॉल जगत शोक में डूब गया। भारत के फुटबॉलरों और क्रिकेटरों - वर्तमान और पूर्व दोनों ने गोस्वामी के निधन के बाद सदमे के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी गोस्वामी भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान और प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे।

#ChuniGoswami - Easily one of India's best all-round sportsman with ball sense in his blood. May his soul rest in peace 🙏 pic.twitter.com/4bCTXmE22x — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 1, 2020

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रहे सुनील गावस्कर ने गोस्वामी के निधन पर कहा, "आज वास्तव में निराशाजनक दिन है। पहले ऋषि (कपूर) और अब चुन्नी दा ने हमें छोड़ दिया। दोनों अपने क्षेत्र के चैंपियन थे। इसके अलावा मौजूदा भारतीय कोच रवि शास्त्री ने भी टि्वटर पर चुन्नी को श्रद्घांजलि दी। बीसीसीआई ने भी गोस्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने 1962 और 1973 के बीच क्रिकेट मैदान पर 46 फर्स्ट क्लॉस मैचों में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। वे ऑलराउंडर थे। बीसीसीआई ने ट्वीट किया, "बोर्ड गोस्वामी के निधन पर शोक व्यक्त करता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की कप्तानी की और उन्हें 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण दिलाया। बाद में उन्होंने बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला और उन्हें 1971-72 में रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुँचाया।'

BCCI mourns the death of Subimal &Chuni&य Goswami, an all-rounder in the truest sense. He captained the Indian national football team & led to them to gold in the 1962 Asian Games. He later played first-class cricket for Bengal & guided them to the final of Ranji Trophy in 1971-72 pic.twitter.com/WgXhpoyLaB — BCCI (@BCCI) April 30, 2020

फुटबॉलरों में, बाईचुंग भूटिया, आई एम विजयन और छेत्री ने गोस्वामी को श्रद्धांजलि दी। विजयन ने कहा, "यह भारतीय फुटबॉल के लिए बहुत दुखद दिन है। भारतीय फुटबॉल ने एक प्रतिभा खो दी है। वह सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह और पीके बनर्जी हमारे खेल के दिनों में सबसे बड़े खिलाड़ी थे।"

Rest in peace chuni da 🙏 pic.twitter.com/r8cTyS6wRt — Bhaichung Bhutia (@bhaichung15) April 30, 2020

बाईचुंग भूटिया ने गोस्वामी को भारतीय फुटबॉल का पहला सुपरस्टार कहा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'यह दो-तीन महीनों में भारतीय फुटबॉल के लिए एक बड़ा नुकसान है। पहले पीके बनर्जी (जिनकी 20 मार्च को मृत्यु हो गई) और अब चुन्नी गोस्वामी। वह एक सच्चे खेल आइकन थे। वह भारतीय फुटबॉल के पहले सुपरस्टार थे।' उन्होंने आगे कहा, 'चुन्नी दा के साथ मेरी इतनी अधिक बातचीत नहीं हुई है लेकिन मैं उनसे कई बार मिला जब मैंने मोहन बागान के लिए खेला था। वह एक सज्जन व्यक्ति थे। दुख की बात यह है कि वह मेरे समय में भी भारतीय फुटबॉल से बहुत ज्यादा जुड़े नहीं थे। मोहन बागान एक समय में एक बार।'

We&यve lost one of the leading lights of Indian sport today. Not too many can boast of being top-notch in two different sports. You played your part to the fullest, rest well, Chuni sir. Strength to the family. — Sunil Chhetri (@chetrisunil11) April 30, 2020

वर्तमान भारतीय कप्तान छेत्री ने भी गोस्वामी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, 'हमने आज भारतीय खेल की अग्रणी रोशनी में से एक को खो दिया है। इस दुखद घड़ी पर मेरी परिवार के प्रति संवेदनाएं।'

बंगाल टीम में गोस्वामी के नेतृत्व में खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर दिलीप दोषी ने कहा कि उन्होंने पारंगत एथलीट से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा, "वह फिटनेस और फाइटिंग स्पिरिट से सीखने के लिए भारत के हरफनमौला खिलाड़ी थे। मुझे बंगाल के लिए अपनी शुरुआत करने का सौभाग्य मिला।" बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से भी गोस्वामी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। सीएबी ने लिखा, 'यह वास्तव में खेल बिरादरी के लिए एक बड़ा नुकसान है ... नेतृत्व के गुणों के साथ-साथ उनके मिलनसार चरित्र ने उन्हें आसानी से हम सभी के लिए प्रेरित किया।'

It&यs sad to hear that Chuni-da, one of India&यs greatest footballers, is no more. His contribution to Indian Football will never be forgotten. He will stay synonymous with the golden generation of Indian football.#ChuniGoswami @IndianFootball @KirenRijiju @IndiaSports pic.twitter.com/4NSTq1y9Oy — Praful Patel (@praful_patel) April 30, 2020

ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। पटेल ने ट्वीट किया, "एक और महान भारतीय फुटबॉलर और एक बेहतरीन प्रथम श्रेणी क्रिकेटर ने हमें आज छोड़ दिया है। उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना।"

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari