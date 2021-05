कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। उत्तर प्रदेश भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में हैं। ऐसे में यहां शासन से लेकर प्रशासन तक अलर्ट है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड केंद्र का निरीक्षण करते हुए कहा कि 1 जून से सिद्धार्थनगर में 18-44 आयु वर्ग के लिए टीके उपलब्ध होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दाैरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कोरोना वायरस को लेकर बात की और हालातों की जानकारी ली। इसके अलावा जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी की।सीएम ने कहा कि आज पूरे राज्य में मात्र 3,200 पॉजिटिव मामले आए हैं।

From 1st June, vaccines will be available for 18-44 age group in Siddharthnagar. It is being suspected that children will be more affected in the third wave. In Siddharthnagar district, we'll see that one PICU is set up in every CHC in every Vidhan Sabha constituency: UP CM pic.twitter.com/Gq8bIWfKr0