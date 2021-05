नई दिल्ली (एएनआई)। कोविड संकट के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आज कांग्रेस ने केंद्र की काेविड -19 वैक्सीन पाॅलिसी पर हमला किया और कहा कि सरकार की 'झूठी छवि' 'भारतीयों के जीवन की कीमत पर' बनाई जा रही है। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्विटर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति का एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें टीएस तिरुमूर्ति ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की जानकारी दी कि भारत ने अपने ही लोगों के टीकाकरण में इस्तेमाल होने वाले टीकों से अधिक निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को 'भारतीय जीवन की कीमत पर एनडीए/भाजपा सरकार की झूठी छवि नहीं बनाने की 'चेतावनी' दी थी।

देश के भविष्य के लिए वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी है

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मौजूदा 'मोदी व्यवस्था' को नींद से झकझोरने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ट्वीट कर कहा कि आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करना होगा। पीडियाट्रिक स्वास्थ्य सुविधाएं व वैक्सीन-इलाज के प्रोटोकॉल अभी से तैयार होने चाहिए। देश के भविष्य के लिए वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी है।

कोरोना काल में केंद्र सरकार लोगों के साथ खड़े होने में भी 'विफल' रही

इसके पहले राहुल गांधी ने कल भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथाें लेते हुए कहा था कि केंद्र सरकार न केवल कोविड -19 महामारी संकट के प्रबंधन में बल्कि लोगों के साथ खड़े होने में भी 'विफल' रही है। दूसरी ओर हर दिन ताकत और परोपकार की कई व्यक्तिगत कहानियां हैं। दूसरे की सेवा करने वाले इन नायकों का बहुत-बहुत आभार और दुनिया यह देख रही है कि भारत वास्तव में किस लिए खड़ा है।

While GOI has failed not just in managing Covid crisis but also in standing with the people, there are numerous individual stories of strength & altruism everyday.



Immense gratitude to these heroes dedicated to serving others and showing the world what India truly stands for. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 17, 2021