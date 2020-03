नई दिल्ली (पीटीआई)। Coronavirus भारतीय सेना में भी कोरोना वायरस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना में कोरोना वायरस का पहला मामला लद्दाख में सामने आया है। लेह में 34 वर्षीय एक सैनिक का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया जो पॉजिटिव निकला। इस तरह अब भारत में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 147 हो गई। लेह के चुचोट गांव का निवासी सैनिक हाल ही में अपने पिता के संपर्क में आया था। उसके पिता 20 फरवरी को एयर इंडिया की फ्लाइट से ईरान की यात्रा से लौटे थे जो बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके पिता को 29 फरवरी से लद्दाख हार्ट फाउंडेशन में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में एडमिट होने से पहले सैनिक के पिता ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी।

Army sources: Indian Army has quarantined all the soldiers and colleagues of the Ladakh Scouts jawan who has tested positive for #COVID-19 in Ladakh. The jawan was attached to the Ladakh Scouts Regimental Centre in Leh. pic.twitter.com/D8W0do2qfE