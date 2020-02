कानपुर। Delhi Violence राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार से सीएए के समर्थन करने वाले और विरोध करने वालों के बीच हिंसा जारी है। पूर्वोत्तर दिल्ली में भड़की हिंसा में मरने वालों की संख्या बुधवार को 17 तक पहुंच गई। पीएम मोदी से लेकर सीएज केजरीवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। यही नहीं सड़कों पर बेकाबू भीड़ को समझाने अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स भी सामने आए हैं। हालांकि इन लोगों ने सोशल मीडिया को सहारा बनाकर लोगों शांति और एकता बनाए रखने की अपील की है।

What&यs going on in Delhi is heart breaking, requesting everyone to please maintain peace and harmony. Hoping the authorities will take corrective measures to curb the situations. End of the day we are all humans, we need to love and respect each other 🙏 #DelhiBurning

युवराज ने की अपील

भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग ने दिल्ली में हुई हिंसा पर अपना दुख व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने #DelhiBurning के साथ एक ट्वीट किया, "दिल्ली में जो चल रहा है वह हृदय विदारक है, सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। अधिकारियों को उम्मीद है कि स्थितियों पर अंकुश लगाने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। आखिर में हम सभी इंसान हैं, हमें एक-दूसरे से प्यार और सम्मान करने की आवश्यकता है।"

What is happening in Delhi is unfortunate. My request to all of you is to keep calm and peace in Delhi. Any injury or harm to anyone is a blot on the capital of this great country. I wish peace and sanity to one and all.