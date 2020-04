नई दिल्ली (एएनआई)। देश में लाॅकडाउन के बीच एडवांस एयर टिकट बुक कराने वालों के लिए बड़ी खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि 4 मई से टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए एयरलाइंस को कोई मंजूरी नहीं दी गई है। एयरलाइंस को टिकट बुकिंग बंद करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा कि एयरलाइंस को अगली सूचना तक टिकट बुकिंग नहीं शुरू करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि दोनों घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लॉकडाउन के बाद शुरू करने पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।

No decision has been taken so far to commence operations of domestic & International flights post the Lockdown. All Airlines have been directed by @DGCAIndia to refrain from booking tickets. They shall be given sufficient notice & time for restarting operations. @MoCA_GoI

एअर इंडिया ने भी 4 मई से इन उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी

इसके पहले हरदीप सिंह पुरी ने भी अपने ट्वीट में लिखा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्पष्ट करता है कि अभी तक घरेलू या अंतरराष्ट्रीय परिचालन खोलने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि एयरलाइंस को सलाह दी जाती है कि वे सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने के बाद ही अपनी बुकिंग खोलें। लाॅकडाउन के बीच ही कुछ एयर लाइन कंपनियां लॉकडाउन के बाद यानी कि 4 मई से बाद के टिकट बुक करने लगी हैं। एअर इंडिया ने भी 4 मई से घरेलू उड़ानों की और एक जून से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी थी।

The Ministry of Civil Aviation clarifies that so far no decision has been taken to open domestic or international operations.



Airlines are advised to open their bookings only after a decision in this regard has been taken by the Government.@MoCA_GoI @DGCAIndia @AAI_Official