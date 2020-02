कानपुर। Ram Temple Date राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। यह ट्रस्ट अयोध्या में मंदिर स्थल पर निर्माण कार्य शुरू करने की 'मुहूर्त' तिथि को अंतिम रूप देगा। इसके अलावा यह ट्रस्ट बैठक के दौरान राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्यक्रम के लिए एक समय-सीमा भी तय कर सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली पहली बैठक में मंदिर निर्माण में आने वाले खर्च पर भी चर्चा होगी। सूत्रों की मानें तो जिस तरह से इसके लिए फंड तैयार करने की जरूरत है, उस पर ट्रस्ट के सदस्य चर्चा करेंगे। बता दें कि इस ट्रस्ट का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है।

पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने पर भी ध्यान केंद्रित

इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि ट्रस्ट के सदस्य इस बात पर चर्चा करेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए दान को आम लोगों के माध्यम से कैसे एकत्र किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और विवाद मुक्त रखने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इन मुद्दों के समाधान के लिए समय मांगा है। बीते साल 9 नवंबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने रामजन्मभूमि ट्रस्ट का गठन पिछले महीने किया था।

First meeting of the Ram Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust begins in New Delhi.



The trust is likely to finalise on the 'Muhurat' date for starting the construction work at the Temple site in #Ayodhya.