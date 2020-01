नई दिल्ली (एएनआई)। गुरू गोविंद सिंह की जयंती आज धूमधाम से मनाई जा रही है। गुरू गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरू हैं और इनका जन्म पटना में हुआ था। उनकी जयंती पूरे विश्व में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन श्रद्धालु गुरूद्वारों में जाते हैं और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। यह दिन गरीबों और वंचितों की सेवा करने के लिए भी समर्पित है। ऐसे में आज अमृतसर स्थित गोल्डेन टेंपल समेत देश भर के सभी गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ है।



राम नाथ कोविंद ने दी श्रद्धांजलि

इस अवसर पर अवसर पर देश के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने याद करते हुए ट्वीट किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गुरू गोविंद सिंह जी को उनकी जयन्‍ती पर मेरी श्रद्धांजलि।उन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा और सत्य, न्याय और करुणा के मूल्यों को बनाए रखने के लिए समर्पित कर दिया। गुरू गोविंद सिंह जी का जीवन और शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं।

Homage to Guru Gobind Singh Ji on his birth anniversary. He devoted his life to serving the people and upholding the values of truth, justice and compassion. The life and teachings of Guru Gobind Singh Ji continue to inspire us.