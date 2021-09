लाहौर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक को दिल का दौरा पड़ने और सोमवार को लाहौर में एंजियोप्लास्टी कराने की खबरें आने के एक दिन बाद, दिग्गज क्रिकेटर ने स्पष्ट किया कि उन्हें "दिल का दौरा नहीं पड़ा"। इंजमाम का कहना है कि वह नियमित जांच के लिए अस्पताल गए थे जहां डॉक्टरों ने उसे एंजियोप्लास्टी से गुजरने के लिए कहा क्योंकि "एक धमनी ब्लाॅक थीं"। इंजमाम ने मंगलवार शाम अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वह पेट दर्द के कारण अस्पताल गए थे और नियमित जांच के दौरान यह पाया गया कि उनकी धमनी में रुकावट थी। मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के लिए दुनिया का शुक्रिया।'

नियमित जांच के लिए गए थे अस्पताल

इंजमाम ने आगे कहा,'मैं पाकिस्तान के लोगों, और पाकिस्तान और दुनिया भर के क्रिकेटरों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने शुभकामनाएं भेजीं। मैंने रिपोर्ट देखी कि मुझे दिल का दौरा पड़ा था।जबकि ऐसा कुछ नहीं है मैं नियमित जांच के लिए अपने डॉक्टर के पास गया, जिन्होंने कहा कि वे एंजियोग्राफी करना चाहते हैं। एंजियोग्राफी के दौरान, उन्होंने देखा कि मेरी एक धमनी अवरुद्ध थी, इसलिए उन्होंने उस समस्या को कम करने के लिए स्टेंट डाले। यह सफल और आसान था, और मैं अस्पताल में सिर्फ 12 घंटे के बाद घर वापस आया। मुझे अच्छा लग रहा है।"

Wishing you a speedy recovery @Inzamam08. You've always been calm yet competitive, and a fighter on the field.



I hope and pray that you'll come out stronger from this situation as well. Get well soon.