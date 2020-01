कानपुर। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में रविवार 5 जनवरी को नकाबपोश बदमाशों द्वारा हमला हुआ था। इसमें जेएनयूएसयू की अध्यक्ष आइशी घोष समेत 18 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके बाद यह पूरे देश में यह मामला चर्चा में आ गया है और जेएनयू कैंपस छावनी में तब्दील हो गया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जेएनयू में यह बवाल रविवार को अचानक नहीं हुआ।

Delhi Police has filed a FIR against JNUSU President Aishe Ghosh and 19 others(name not in accused column but in detail list) for attacking security guards and vandalizing server room on January 4. The complaint was filed by JNU administration. FIR was registered on January 5. pic.twitter.com/zUYZ2AOXKx