हर पेशे में है जेंडर बायसनेस : लारा दत्ता

मुंबई (आईएएनएस)। एक्ट्रेस लारा दत्ता का कहना है कि उनके वर्क प्लेस की बात हो या किसी भी दूसरे पेशे की, सभी महिलाओं को किसी न किसी प्वाइंट पर सेक्सिज्म का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पर एक सवाल जवाब के सेशन में कही है।

ट्विटर पर कर रही थीं बात

लारा ने ओटीटी प्लेटफार्म पर हाल ही में डेब्यु किया है। वे नई कॉमेडी-एक्शन वेब सीरीज हंड्रेड में पुलिस ऑफीसर का रोल प्ले कर रही हैं। फॉरमर मिस यूनिवर्स का ट्विटर पर एक सवाल-जवाब का सेशन था। जिसमें वे फैंस के साथ बातें कर के उनके सवालों का जवाब दे रही थीं। वहीं एक फैन ने उनसे जेंडर बायसनेस को लेकर सवाल किया था।

As women we all have faced sexism in our life at some point or the other, regardless of which field we belong to. So yes this thought was an imp part of the narrative but not the only thing that motivated me to do this series. #HundredWithLara @DisneyplusHSVIP https://t.co/KuDtqskf2Z