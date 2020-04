कानपुर। कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया। पहले खबर आ रही थी कि, यह 30 अप्रैल तक बढ़ेगा मगर जब पीएम ने 3 मई तक लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा की तो हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। इससे पहले कुछ राज्यों ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया था मगर मोदी ने तीन दिन और बढ़ाकर कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया।

3 मई तक बढ़ाने के पीछे ये है वजह

सरकार से जुड़े सूत्रों की मानें तो, लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के पीछे बड़ी वजह है। राज्यों ने इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाने की सिफारिश की थी मगर इसके 1-3 मई तक बढऩे के पीछे की वजह आगे पडऩे वाली छुट्टियां हैं। दरअसल 1 मई को मजबूर दिवस के चलते पब्लिक हॉलीडे है। वहीं 2 मई को शनिवार है और 3 मई को रविवार पड़ रहा। इसलिए 30 अप्रैल के बजाए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया।

Govt Sources on the extension of lockdown to May 3rd rather than April 30 (as recommended by states): 1st May is a public holiday, 2nd May is a Saturday and 3rd May is a Sunday